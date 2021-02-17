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среда, 17 февраля 2021 18:01

Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"

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Эксперт рассказал, как &quot;Динамо&quot; может обыграть &quot;Брюгге&quot;
Патрик Ван Лиувен 7 лет возглавлял Академию "Шахтера". Фото: ФК "Кайрат"

18 февраля "Динамо" и "Шахтер" стартуют в 1/8 Лиги Европы. Киевляне сыграют против "Брюгге", а "горняки" померяются силами с чемпионом Израиля "Маккаби", Тель-Авив.

Журналист сайта Ua-football. com Леон Вургафта рассказал о соперниках украинских команд.

В какой форме подходит "Маккаби" к матчам против "Шахтера"?

- В конце 2020-го года "Маккаби" сменил тренера. Руководитель клубной академии Патрик Ван Лиувен был временно назначен главным вместо Гиоргиоса Дониса. С тех пор команда в 10 матчах добыла 9 побед и ничью. Результат красноречив. Правда, в игровом плане она отнюдь не впечатляет, полагается в основном на оборону, голы находит редко и в основном благодаря индивидуальным действиям. В последнее время трижды побеждала лишь в концовках матчей. Но для связанных с клубом людей главное сейчас - результат.

Термин "маккабизм" означает "победа любой ценой". Сейчас победы есть. Поэтому настроение хорошее.

Что изменил Ван Лиувен в игре команды?

Два чемпионата подряд с командой выиграл серб Владимир Ивич - очень жесткий специалист, человек без улыбки. Его команда играла от обороны, крайне мало пропускала, а в атаке выглядела бледно. Летом выбрали его полную противоположность - демократичного тренера, сторонника техничного атакующего футбола. Однако Донис провалился, быстро потерял авторитет у игроков, не нашел постоянную тактическую схему. Ван Лиувен похож на Ивича - строгий, тактик, разжевывает все игрокам. Требует максимальную самоотдачу. Наигрывает нехитрую схему 4-3-3. И эта стабильность работает.

Термин "маккабизм" означает "победа любой ценой". Сейчас победы есть

Какие слабые и сильные места команды?

Если не учитывать 0:4 от "Вильярреала", "Маккаби" мало пропускает. Даже в еврокубках, не говоря уже о лиге. Его оборона включает в себя опытных игроков. Энрик Саборит, Луис Эрнандес и Жеральдеш немало отыграли в высших дивизионах Испании, Англии и Португалии. Капитан Шеран Йейни поиграл в чемпионате Нидерландов. Выход из обороны через короткий пас работает, но, если видят значительную угрозу - не комплексуют и отдают длинный пас. Также следует отметить подключения опорников без мяча в штрафную или на ее линию. Часто их трудно удержать.

Главная слабость этой команды - в комбинационной игре. Игроки атаки мобильные, техничные и нагло идут в обыгрыш. Но слишком заигрываются, не видят друг друга. Главный центрфорвард Пешич начал забивать лишь в последнее время. Также эта команда отнюдь не быстрая. Она затягивает игру, и, если заставить ее двигаться - может оставить немало пространства сопернику. И общий уровень невысок.

Способен ли "Маккаби" устроить сенсацию, потрепать нервы "Шахтеру"?

"Шахтер" только вышел из перерыва и не в лучшей форме. Вряд ли он будет форсировать события. А это нравится "Маккаби". Если тель-авивцам дома удастся затянуть игру, привычно для себя добавить в концовке и одержать победу - у них будут шансы на общий успех. Дело в том, что они сами не ожидали даже выхода в 1/16 Лиги Европы, не говоря уже о проходе "Шахтера". Их больше интересует лига, эпическая битва с вечным врагом - хайфским "Маккаби", который "проснулся" после десятилетней "спячки" (Хайфа впереди на два очка. - gazeta.ua). Поэтому на Лигу Европы меньшее внимание. А с таким дончан не пройти.

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Как "Брюгге" и "Маккаби" изменились во время зимнего трансферного окна?

"Маккаби" уже не первый год в тисках финансового ф'йр-плей, поэтому не тратит много на трансферы. Они лишь вернули правого защитника Жеральдеша с Кипра. С другой стороны, удержали всех лидеров. Даже Дора Переца и Йонатана Коэна, которыми якобы даже интересовалось киевское "Динамо". А вот "Брюгге" не устоял перед соблазном продать Диатта "Монако" за €16 млн. Также отправил хорошо знакомого украинским болельщикам Деннис Бонавентуре в Бундеслигу. Поэтому можно сказать, что потерял часть своей безумной скорости, техники и непредсказуемости, особенно на флангах.

С другой стороны, он удачно поработал на трансферах на вход. Решена главная проблема - бомбардира. Опытный Бас Дост мало двигается, но прекрасно подставляет ногу или голову. Мощный защитник Стефано Денсвил вернулся из "Болоньи" и добавил опыта и уверенности в себе. А скоростной вингер Тохит Чонг, который принадлежит "Манчестер Юнайтед", вполне способен постепенно заменить Диатта и Бонавентуре и добавить скорости.

"Брюгге" победил в десяти матчах подряд. Можно ли остановить эту команду?

Еще до начала сезона все бельгийские эксперты прогнозировали, что "Брюгге", как и в сезоне 2019/20, разорвет свою лигу. Поэтому больше должна удивлять не текущая серия, а то, что таковой не было осенью. Качественное превосходство этой команды в Чемпионате Бельгии огромно. Неудивительно, учитывая, что ее бюджет (около €90 млн) вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. В tврокубках калибр несколько иной. Хотя нет сомнений, что речь о мощной команде.

Если "Динамо" будет играть организованно, осторожно и добросовестно и оставит лидеров своей атаки наедине с защитниками соперника - оно способно выбить "Брюгге"

Главный тренер Филипп Клемент уже второй год подряд строит очень интересный проект, с перспективой проекта высокого европейского уровня. И третьим местом в группе Лиги xемпионов здесь скорее были разочарованы. Они, несомненно, приложат немало усилий для прохода "Динамо". И они с постоянной игровой практикой и в приподнятом настроении. Поэтому будет очень трудно.

У Луческу нет других вариантов, кроме как играть от обороны?

Осенью "Брюгге" был неудержим, когда получал пространство для быстрых прорывов и страдал в позиционной атаке. Сейчас он улучшил последний компонент, одновременно несколько снизив интенсивность высокого прессинга. Поэтому игра "Динамо" от обороны против этого соперника имеет меньший смысл, чем ранее. С другой стороны, культура прессинга осталась, поэтому возиться с мячом для киевлян опасно. Против такой команды и лишь во втором своем матче после зимнего перерыва по крайней мере начинать следует осторожно, стараться снижать темп. Не ставить "автобус", но и не рисковать.

Кого из игроков "Брюгге" нужно бояться больше всего?

Ханс Ванакен - безоговорочный лидер команды. Лучший игрок чемпионата сезонов 2017/18 и 2018/19. Мотор центра поля. Он и добросовестно работает, отбирает мяч, и проходит на дриблинге вперед, и прекрасно пробивает по воротам с 16-22 метров. Опасный игрок. В целом центр поля с ним, Рютом Вормером и Матсом Ритсом сыгран, добросовестный, мобильный. Сравнение с соответствующей зоной "Динамо" не в пользу последнего. Досту достаточно одного касания для гола. А арендованный у "Аякса" Ноа Ланг яростно прессингует, техничный и весьма быстрый. Его нельзя упускать из виду.

Также отмечу крайних защитников. Клинтон Мата и Эдуард Соболь ассистировали в последнее время. Украинец после удаления в решающем матче Лиги чемпионов против "Лацио" в декабре стал чуть ли не изгоем, но постепенно вернул статус и форму.

В чем шансы "Динамо" в этом противостоянии?

"Динамо" опытнее. И именно опыт немало помогал киевлянам в этом еврокубковом сезоне. Крайние защитники "Брюгге" увлекаются атакой. Для Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пены это может стать просто раем. Центр защиты бельгийцев также уязвим, и его вполне можно расшатать. К тому же, костяк команды играет без отдыха и сильно устал. Если "Динамо" будет играть организованно, осторожно и добросовестно и оставит лидеров своей атаки наедине с защитниками соперника - оно способно выбить "Брюгге".

Матч "Динамо" запланирован на 19:55, а "горняки" сыграют в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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