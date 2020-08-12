Эксперт проанализировал первый сезон Малиновского в Италии

Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Сегодня итальянская "Аталанта" проведет четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен". Украинец Руслан Малиновский с "Аталанты" имеет все шансы взять участие в поединке такого уровня.

Леон Вургафта - журналист интернет-портала ua-football.com - оценивает первый сезон Малиновского в серии "А".

- Как оцените первый сезон Руслана Малиновского в Серии А?

- Зависит от ожиданий. Кто-то укажет на всего десять матчей с хотя бы часом на поле, на наиболее низкий результат по схеме "гол+пас" среди главной обоймы полузащитников и игроков атаки "Аталанты". Но я оцениваю его сезон однозначно положительно. В Серии А в первом сезоне тяжело абсолютно всем. Особенно - тем, кто никогда не играл в лигах Топ-5. А в "Аталанте" с таким требовательным и упрямым тренером как Джан Пьеро Гасперини тяжело втройне. Потому уже то, что Руслан был заметным и заставил о себе говорить - большое достижение.

Добавил в физической готовности. Также начинает ближе к воротам, а к штрафной без мяча заходит чаще и эффективнее

- Насколько важным игроком он стал для "Аталанты"?

- Конкуренты Руслана за место в составе Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Марио Пашалич выдали свои лучшие сезоны в карьере. Дуван Сапата - второй лучший. И в такой компании украинец не затерялся. Он проявлял себя в важнейших матчах, забивая либо ассистируя против "Ювентуса", "Интера" и "Лацио". Он стал весьма важным игроком в тактическом плане. При выходе на замену своей активностью он расшатывал усталую оборону соперника. При выходе в стартовом составе - помогал владеть мячом и пробиваться вперёд под давлением.

Кроме того, до нынешнего сезона на удары по воротам издали "Аталанта" не рассчитывала вообще. Осенью Гасперини даже просил Малиновского реже пробивать по воротам из-за пределов штрафной, не веря, что оттуда можно часто забивать. Ныне же с Русланом и Луисом Муриэлем такие удары стали грозным оружием.

Зачем в 27-летнем возрасте идти поднимать из руин "Торино" или "Фиорентину" из руин?

- Воспринял ли Малиновский философию Гасперини?

- В философии Гасперини главные два слова - интенсивность и вертикаль. Игроку его команды нельзя выключаться из игры и нужно постоянно искать обострение, движение либо пасы вперёд. В "Генке" Малиновский работал именно в таком стиле. Но всё же там и темп, и требования ниже. Здесь, несмотря на несомненное качество, ему поначалу было трудно приспособиться, выдержать. Он играл слишком медленно и глубоко в центре поля, часто пасовал поперёк него. С ним казалось, что команда играет по тактической схеме 3-5-2, а не 3-4-3.

Однако постепенно он понял философию тренера, начал выдвигаться вперёд, смелее шёл в обыгрыш, начинал свой дриблинг ближе к воротам соперника. За матч он набирал много ТТД разных видов - пасов, ударов, проходов. Пусть даже точность не всегда поражала. А именно такое требует Гасперини.

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- Чему новому научился Малиновский в Италии?

- Прежде всего, он добавил в физической готовности. В начале сезона с "бельгийской" готовностью он ещё явно отставал от других. Потому и часто ошибался. Ныне же выглядит готовым совершенно по-итальянски. Это повлияло и на его игру в отборе. Осенью он часто не успевал с подкатами, поздно возвращался в оборону, неправильно ставил корпус. Потому в первом круге получил пять жёлтых и одну красную карточку. Во втором круге у него всего одна жёлтая, причём несправедливая, после идеального подката. Он теряет мячи и фолит в два раза реже.

Также я бы вновь хотел напомнить о приближении к штрафной. В "Генке" он был игроком центра поля, всегда начинал оттуда и в штрафную площадку почти не заходил. Здесь же он начинает ближе к воротам, а в штрафную без мяча заходит чаще и эффективнее. Оттуда он забил "Ювентусу", заработал пенальти против "Интера", "Милана" и "Кальяри"...

- Стоит ли ему и далее оставаться в "Аталанте", или, возможно, задуматься о переходе в другую команду?

- Ещё в феврале я считал, что ему следует уходить. Пробиться за счёт кого-то из "трёх теноров" Сапаты, Гомеса и Иличича казалось нереальным, Гасперини заявлял, что не любит ротацию и замены. Но затем Иличич попал в серьёзный кризис, игровой и личный, а сам Гасперини признал, что замены немало помогают команде. Да и сам Руслан многое доказал ему. Потому не вижу причин уходить из третьей команды страны. А если уходить - то в команду такого же калибра. Зачем в 27-летнем возрасте идти поднимать "Торино" или "Фиорентину" из развалин?!

Удастся ли Малиновском выдать 2-3 сезона на уровне одного из семи-десяти лучших игроков лиги? Мне кажется, что он способен на это

- Будет ли следующий сезон успешным для него?

- Должен стать более успешным, чем 2019/20. Вряд ли "Аталанта" собирается усиливаться в атаке, Иличичу и Гомесу далеко за 30. Сам Руслан адаптировался, понял, что от него требуют. Пресса и болельщики относятся к нему замечательно. Лучше, чем его тренер. А самое главное - даже в более слабых матчах его команды (таких как пять последних) он выглядел светлым пятном, не выключался. Значит, выработал характер. Так что ожидаю прогресс и в игровых минутах, и в голах с ассистами.

- Сможет ли он стать небольшой звездой в Серии А в будущем?

- Мои критерии звёздности весьма строги. Я бы даже не назвал Дувана Сапату звездой, ведь он провёл всего два сезона на звёздном уровне. Потому поставлю вопрос иначе. Сумеет ли Малиновский выдать 2-3 сезона на уровне одного из семи-десяти лучших игроков лиги? Мне кажется, он способен на это. Разумеется, это зависит и от команды, и от тренера, и от многих других факторов. Но я считаю, что у него есть все шансы остаться в истории украинского легионерского корпуса одним из лучших игроков полузащиты/атаки.

В чемпионате Италии 2019/20 Руслан Малиновский забил восемь мьячыв