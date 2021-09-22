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среда, 22 сентября 2021 12:44

Эксперт объяснил, в чем тренер "Шахтёра" хуже Луческу

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Эксперт объяснил, в чем тренер &quot;Шахтёра&quot; хуже Луческу
Тете не демонстрирует качественной игры с новым тренером. Фото: "Шахтер"

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский не ожидает в матче за Суперкубок зрелищного футбола.

"Каждая команда будет придерживаться своей тактики. "Шахтер, помня свои недавние поражения, вряд ли пойдет на чужие ворота, без оглядки на тылы. Киевляне вообще лучше себя чувствуют в украинском дерби, когда играют от обороны и рассчитывают на контратаки. Поэтому ожидаю, что вся борьба развернется в середине поля. Будет мало моментов для взятия ворот и, не исключаю, что обладатель Суперкубка определится в серии пенальти. Не надо забывать, что киевляне практически не имеют форварда. Конечно, при таких условиях можно забить четыре мяча черниговской "Десне", но трудно это сделать в матчах с "Шахтером" или "Бенфикой".

Игорь Петрович говорит, что "Шахтер" имеет проблемы в обороне.

"Витао и Марлон очень неубедительно выглядят в защите ворот. Поэтому ожидаю, что в матче сыграет большое количество украинских игроков. Де Дзерби, который обжегся в матче с "Шерифом", захочет угодить украинской публике, выпустив отечественных игроков.

Яворский говорит, что есть проблемы и у наставника дончан.

Думаю, что Суперкубок все же выиграет "Динамо

"Де Дзерби не до конца понял, куда он попал. В него часть игроков не являются профессионалами до конца. Потому что они не возвращаются в защиту, когда это необходимо, рассчитывая на партнеров из других звеньев. У киевлян таких проблем нет. Луческу наладил дисциплину и в "Динамо" возвращаются в защиту Цыганков, Де Пена, которые раньше этого не делали".

Эксперт советует обращать внимание на матч чемпионата, который состоится через 10 дней после игры на Суперкубок.

"Предполагаю, что в матче чемпионата будет совсем другая игра чем сегодня. Луческу очень амбициозный и он вряд ли пожертвует Суперкубком. По Де Дзерби я не так уверен. Ему трудно сейчас распыляться. И проигрыш в чемпионате будет для него больнее. Думаю, что Суперкубок все же выиграет "Динамо". Игра у киевлян сейчас более сбалансированная".

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Матч за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером" состоится сегодня в 21:00 в Киеве. Текстовая трансляция - на нашем сайте. Последний Суперкубок выиграло "Динамо" в июле прошлого года.

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22
сентября

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

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