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четверг, 15 июля 2021 21:00

Эксперт объяснил, почему Шевченко должен покинуть сборную Украины

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Эксперт объяснил, почему Шевченко должен покинуть сборную Украины
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

борная Украины смогла дойти до 1/4 финала Евро-2020/21. В четвертьфинале национальная команда проиграла Англии - 0:4.

Контракт наставника команды Андрея Шевченко действует до завершения турнира. Украинская ассоциация футбола и тренер имеют опцию продления на полтора года до завершения Кубка мира в Катаре.

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"Штаб Шевченко несколько утратил путь. Довели команду до определенного уровня, не знаую, что делать дальше. Достиги потолка. Надо меняться самому или идти. Думаю, со сборной должен расстаться.

Сергей Ребров - лучшая кандидатура для преемника. Роман Григорчук и Виктор Скрипник тоже интересные варианты.

Кубок мира начнется менее чем за полтора года. Если не удастся быстро договориться с кем-то из этих трех, лучше оставлять штаб Шевченко. После разговора с ним о неподготовленности к Евро. Если признает можно продолжать". - сказал журналист Леон Вургафт.


Подробности читайте в "Країна" от 15 июля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
15
июля

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