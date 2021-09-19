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Эксперт объяснил, почему "Манчестер Юнайтед" подписал Роналду

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Эксперт объяснил, почему &quot;Манчестер Юнайтед&quot; подписал Роналду
Криштиану Роналду выступал за "Ювентус" три года. Фото: Gettyimages.com

Капитан сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

Португалец в сезонах 2003/09 уже защищал цвета "красных дьяволов".

"Роналду - не плановый трансфер для клуба. Под этого футболиста придется на ходу подгонять стиль игры. Если это удастся, то все минусы будут на втором плане.

Не уверен, что тренер Уле Гуннар Сульшер к этому готовился. Особенно, если посмотреть матчи против больших команд прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" играла вторым номером. Такой футбол с Роналду выработать невозможно. В атаке команда действует не в том стиле, к которому привык португалец.

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Продолжается адаптация игры под Роналду. Сульшеру нужно понять, сколько будет жертв других футболистов. Уже видим, что атакующий полузащитник Поль Погба снова играет в опорной зоне. Это создает для "Манчестер Юнайтед" проблемы в обороне. Француз - хороший разыгрывающий, но удачно действовать на разрушение не умеет. Другой лидер Бруно Ференнадеш, который был мозговым центром команды, теперь нужен во вспомогательной функции под Роналду. Есть сомнения, что такое сочетание принесет пользу. Роналду мячи забивал бы в любой команде. Он будет делать это и здесь. Но клуб не должен стать слабее тактически. Не уверен, что получится.

В первых матчах за "Манчестер Юнайтед" Роналду играл центрального форварда. Пока это базовая позиция для португальца. Для него она не нова, ранее играл в атаке с фиксированным форвардом. Например, в "Ювентусе" с Альваро Моратой. В "Манчестере" играет один на острие.

Сейчас не все игроки атаки МЮ доступны из-за травм. Поэтому в будущем возможны изменения. Не стоит забывать, что Роналду может действовать и слева в атаке. Как в "Реале", где центрфорвардом был Карим Бензема ", - сказал аналитик Вадим Лукомский.

Подробности читайте в "Країна" от 23 сентября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Автор: Сергей Тищенко
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сентября

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