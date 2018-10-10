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среда, 10 октября 2018 17:14

Экс-лидер "Шахтера" сравнил чемпионаты Англии и Украины

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Экс-лидер &quot;Шахтера&quot; сравнил чемпионаты Англии и Украины
Фред рассказал о своих выступлениях в Англии. Фото: Daily Star

Бразильський полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, который ранее выступал за донецкий "Шахтер", рассказал об адаптации в чемпионате Англии.

"Манчестер Юнайтед" – великая команда. Так что когда команда не дает результата, начинается давление. Болельщики, пресса, думают, что что-то пошло не так. Давление будет везде, где нет результата.

Я очень счастлив этим новым этапом своей жизни. Рад носить футболку такого клуба. Мне немного непривычно, но все очень хорошо.

Мне помогают адаптироваться в новом месте, помогают выучить язык. Это также очень важно.

Чемпионат Англии очень отличается от чемпионата Украины, где я играл раньше. Я пытаюсь адаптироваться к нему, как можно быстрее. Наблюдаю за партнерами по команде, как они тренируются, как работают над собой.

Думаю, это поможет мне быстрее освоиться в новой среде", – передает слова Фреда Goal.

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"Манчестер Юнайтед" оформил трансфер Фреда вначале лета, заплатив около 50 миллионов фунтов.

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