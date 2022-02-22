Экс-капитан "Динамо" официально вернулся в чемпионат Украины

Николай Морозюк дважды выступал за "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с бывшим игроком "Динамо" и сборной Украины 34-летним Николаем Морозюком.

Футболист подписал соглашение с одесситами до лета 2023 года, сообщает сайт "Черноморца".

Морозюк оставался без клуба с лета прошлого года, когда прекратил сотрудничество с турецким "Ризеспором". С января проходил в одесском клубе просмотр.

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Летом 2019-го футболист покинул "Динамо", воспитанником которого является. Во времена работы Александра Хацкевича был вице-капитаном и выводил команду на поле с капитанской повязкой, когда не могли играть Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков.

В составе "Динамо" Морозюк провел 116 матчей и забил девять голов. Имеет в активе 13 матчей за национальную команду. Морозюк действует на позиции правого защитника или правого полузащитника. В конце декабря "моряков" во второй раз возглавил Роман Григорчук. Первую часть сезона команда завершила на 13-м месте Премьер-лиги.