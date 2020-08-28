Экс-игрок "Шахтера" вспомнил, как у него забрали медаль в клубе за победу в Кубке УЕФА

Константин Кравченко так и не смог закрепиться в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший полузащитник "Шахтера" Константин Кравченко вспомнил победу донецкого клуба в Кубке УЕФА.

В украинском футболиста забрали медаль победителя, потому что ее не хватило бразильцу.

"У меня забрали мечту той несправедливостью. Выиграли Кубок УЕФА, давали медали. Ну я ее не одел, так как считал, что не заслужил. Пришли в раздевалку, там одному бразильцу не досталось медали. Администратор подошел ко мне, вырвал медаль из рук и пошел отдал ему ", - рассказал Кравченко в эфире Youtube-канала "Бомбардир ".

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Константин Кравченко выступал за "Шахтер" с 2008 по 2012 годы. За это время провел только 28 матчей, в которых отметился 9 мячами.