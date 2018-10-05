Экс-игрок "Шахтера" отметился ярким голом в Лиге Европы - видео

Окриашвили добыл победу для российского клуба. Фото: ЮГА.ру

В матче группового раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Севильей" (2:1) победный и зрелищный гол забил бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Торнике Окриашвили.

Российская команда уступала до перерыва после гола Нолито (43-й минута). Игроки "Краснодара" сравняли счет благодаря голу Перейры.

Ключевой эпизод матча произошел на 87-й минуте. Арбитр назначил штрафной у ворот испанского клуба. Рамирес выстрелил со стандарта в ближний угол, голкипер "Севильи" отбил мяч. Виктор Классон первым был на отскоке и сбросил головой во вратарскую, где Окриашвили сгруппировался и в падении ударом через себя пробил в дальний угол. Этот гол стал решающим в поединке.

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Грузинский легионер Окриашвили на правах аренды выступал в Украине за "Ильичевец" и "Черноморец".