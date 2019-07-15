Экс-игрок "Динамо" откровенно выступил против закона об украинском языке

Леоненко считает закон об украинском языке неконституционным

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко прокомментировал закон о языке.

"Это совок. Тем более - не в нормах конституционных. Для меня это реально проблема. Я не знаю украинский язык. Дело даже не в том, что я не хочу его учить. Я просто не хочу его искажать, как Азаров. А язык-то хороший..

Самое интересное, сколько у нас людей разговаривают на украинском? Кого не спросишь, все просят перевести на русский. Тот же Виктор Вацко (известный комментатор). Он дома по-русски говорит. Потому что жена по-русски разговаривает", - сказал Леоненко Sport Arena.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клуб Ярмоленко отказался платить солидную сумму за российского нападающего

Виктор Леоненко был форвардом киевского "Динамо" и сборной Украины. Сейчас работает экспертом на телевидении.