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понедельник, 15 июля 2019 12:00

Экс-игрок "Динамо" откровенно выступил против закона об украинском языке

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Экс-игрок &quot;Динамо&quot; откровенно выступил против закона об украинском языке
Леоненко считает закон об украинском языке неконституционным

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко прокомментировал закон о языке.

"Это совок. Тем более - не в нормах конституционных. Для меня это реально проблема. Я не знаю украинский язык. Дело даже не в том, что я не хочу его учить. Я просто не хочу его искажать, как Азаров. А язык-то хороший..

Самое интересное, сколько у нас людей разговаривают на украинском? Кого не спросишь, все просят перевести на русский. Тот же Виктор Вацко (известный комментатор). Он дома по-русски говорит. Потому что жена по-русски разговаривает", - сказал Леоненко Sport Arena.

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Виктор Леоненко был форвардом киевского "Динамо" и сборной Украины. Сейчас работает экспертом на телевидении.

https://football24.ua
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15
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