Экс-футболист "Реала" в восторге от трансфера Лунина

Лунин заключил 6-летний контракт с мадридцами. Фото: ФК "Реал"

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа выразил свою позицию относительно перехода украинского голкипера Андрея Лунина в мадридскую команду.

"Для" Реала "большая радость, что такой игрок, как Лунин, выбрал Мадрид. Быть частью такого клуба значит расти как футболист. Здесь он может стать не только лучшим вратарем, но и замечательным человеком. Уверен, что все футболисты, сотрудники и фанаты "Реала" постараются сделать так, чтобы Лунин чувствовал себя как дома", - приводит слова испанца пресс-служба "Реала".

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В мадридский клуб Андрей Лунин перебрался из луганской "Зари".