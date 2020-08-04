Экс-форвард сборной Украины женился на гражданке России

Экс-нападающий сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев женился.

Избранницей футболиста турецкого "Бурсаспором" стала гражданка России Екатерина Белова.

"Счастливы вместе", - подписал фото украинский футболист.

От первого брака у Селезнева осталась жена Алла и сын Руслан.

Автор: Инстаграм Евгения Селезньова

Автор: Инстаграм Евгения Селезньова

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Евгений Селезнев провел 58 поединков за сборную Украины. Принимал участие в Евро-2012. Выступал за "Шахтер", киевский "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанский "Малагу" и турецкие "Акхисар", "Бурсаспор" и "Карабюкспор".