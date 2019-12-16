Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата

Тренер "Александрии" Владимир Шаран назвал минувший сезон лучшим в истории клуба

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный матч чемпионата Украины, в котором "Днепр-1" принимал "Александрию".

"Прежде всего, скажу о пенальти в ворота "Александрии". Он назначен закономерно, потому что Банада сыграл рукой в ​​штрафной после того, как мяч пролетел значимое расстояние. Здесь все четко.

А вот с пенальти в ворота "Днепра-1" Николай Балакин переборщил.

- "Александрия" провела атаку правым флангом, прошла подача в штрафную площадь, Третьяков принял мяч и пробил по воротам. Лопырёнок находился в метре от оппонента, развернулся боком и мяч попал ему в руку. Рука была в естественном положении, согнута в локте, прижата к туловищу. Говорить о том, что рука увеличила объем тела, оснований нет, потому что Лопырёнок развернулся боком. Это не пенальти. Балакин находился в выгодном положении, но не разобрался, показав футболисту "Днепра-1" вторую желтую карточку. Ошибка, - сказал Мирослав Ступар.

Считает ошибочным Мирослав Иванович назначения и второго одиннадцатиметрового в ворота Юрчука.

- На второй компенсированной минуте последовала подача в штрафную площадь "Днепра-1", Папа Гуйе и Ковалец на углу штрафной площади устремились к мячу, а Балакин в то время находился на линии шестнадцатиметровой зоны. Ему обзор, возможно, перекрывал Кулиш. Но это не снимает ответственности с арбитра за ошибочное решение. Папа Гуйе заблокировал движение мяча и одновременно в этот момент по мячу сыграл Ковалец. И завались на газон. Это не нарушение правил.

Смутило и то, как Папа Гуйе среагировал на приговор арбитра. У защитника уже была желтая карточка, и Балакин из уважения к себе и арбитражу обязан был наказать защитника и вторым "горчичником", но не сделал этого. С другой стороны, после назначения того одиннадцатиметрового Балакина "пинали" все кому не лень, - отметил эксперт.

А вот эксперт объяснил ошибку Балакина с прямой красной карточкой Назаренко.

- Назаренко прыгнул в подкате, но проехался газоном, как льдом. Назаренко понимал, что этот подкат не принесет успеха, поэтому согнул ноги в коленном суставе. И уже без агрессии по инерции зацепил Лучкевича. Поэтому это максимум желтая карточка, но не красная.

Здесь смущает другой момент. У "Александрии" – 19 фолов и четыре желтых карточки, у "Днепра-1" – восемь фолов и шесть желтых, две из которых превратились в красную. И одно прямое удаление. Вероятно, арбитр сделал что-то неправильно, - отметил Мирослав Ступар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" с боями победило "Десну"

В заключительном матче календарного года украинского чемпионата "Днепр-1" уступил "Александрии" 1:2.