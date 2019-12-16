Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата

 
Ексклюзивы
1/5
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 1944
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 234
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 999
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 495
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2871
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11034
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2178
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5184
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2385
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
12
12
15
11
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Видео
Все видео
Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата
Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата
В детстве одногодки смеялись с Иммобиле
В детстве одногодки смеялись с Иммобиле
Малиновский забил в ворота "Болоньи"
Малиновский забил в ворота "Болоньи"
"Динамо" с боями победило "Десну"
"Динамо" с боями победило "Десну"
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Ломаченко не понял, что произошло в бою его следующего соперника
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 9
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 999
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2466
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10818
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2772
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 612
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
понедельник, 16 декабря 2019 10:09

Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата

  Комментировать
Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата
Тренер "Александрии" Владимир Шаран назвал минувший сезон лучшим в истории клуба

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный матч чемпионата Украины, в котором "Днепр-1" принимал "Александрию".

"Прежде всего, скажу о пенальти в ворота "Александрии". Он назначен закономерно, потому что Банада сыграл рукой в ​​штрафной после того, как мяч пролетел значимое расстояние. Здесь все четко.

А вот с пенальти в ворота "Днепра-1" Николай Балакин переборщил.

- "Александрия" провела атаку правым флангом, прошла подача в штрафную площадь, Третьяков принял мяч и пробил по воротам. Лопырёнок находился в метре от оппонента, развернулся боком и мяч попал ему в руку. Рука была в естественном положении, согнута в локте, прижата к туловищу. Говорить о том, что рука увеличила объем тела, оснований нет, потому что Лопырёнок развернулся боком. Это не пенальти. Балакин находился в выгодном положении, но не разобрался, показав футболисту "Днепра-1" вторую желтую карточку. Ошибка, - сказал Мирослав Ступар.

Считает ошибочным Мирослав Иванович назначения и второго одиннадцатиметрового в ворота Юрчука.

- На второй компенсированной минуте последовала подача в штрафную площадь "Днепра-1", Папа Гуйе и Ковалец на углу штрафной площади устремились к мячу, а Балакин в то время находился на линии шестнадцатиметровой зоны. Ему обзор, возможно, перекрывал Кулиш. Но это не снимает ответственности с арбитра за ошибочное решение. Папа Гуйе заблокировал движение мяча и одновременно в этот момент по мячу сыграл Ковалец. И завались на газон. Это не нарушение правил.

Смутило и то, как Папа Гуйе среагировал на приговор арбитра. У защитника уже была желтая карточка, и Балакин из уважения к себе и арбитражу обязан был наказать защитника и вторым "горчичником", но не сделал этого. С другой стороны, после назначения того одиннадцатиметрового Балакина "пинали" все кому не лень, - отметил эксперт.

А вот эксперт объяснил ошибку Балакина с прямой красной карточкой Назаренко.

- Назаренко прыгнул в подкате, но проехался газоном, как льдом. Назаренко понимал, что этот подкат не принесет успеха, поэтому согнул ноги в коленном суставе. И уже без агрессии по инерции зацепил Лучкевича. Поэтому это максимум желтая карточка, но не красная.

Здесь смущает другой момент. У "Александрии" – 19 фолов и четыре желтых карточки, у "Днепра-1" – восемь фолов и шесть желтых, две из которых превратились в красную. И одно прямое удаление. Вероятно, арбитр сделал что-то неправильно, - отметил Мирослав Ступар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" с боями победило "Десну"

В заключительном матче календарного года украинского чемпионата "Днепр-1" уступил "Александрии" 1:2.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 184517
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 50645
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 23742
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 23256
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 13708
Спорт
Ломаченко выйдет в ринг против зверя – промоутер
Ломаченко выйдет в ринг против зверя – промоутер Просмотров: 720
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули 3 Просмотров: 1719
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
4
 Просмотров: 810
Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю
Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю 2 Просмотров: 963
В детстве одногодки смеялись с Иммобиле
В детстве одногодки смеялись с Иммобиле
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
12
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
5
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
3
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
Голосов: 936
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua