"Джошуа вытрет пол Усиком" – Чисора

Британский боксер Энтони Джошуа сможет вернуть чемпионские пояса в поединке против украинца Александра Усика, считает боксер Дерек Чисора.
Британец был одним из соперников Усика, когда украинец перешел в тяжелый вес в боксе. Усик победил Дерека единогласным решением судей.
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"Я поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в следующем реванше", – заявил Чисора в комментарии vRINGe.com.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.
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