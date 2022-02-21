"Джошуа вытрет пол Усиком" – Чисора

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Британский боксер Энтони Джошуа сможет вернуть чемпионские пояса в поединке против украинца Александра Усика, считает боксер Дерек Чисора.

Британец был одним из соперников Усика, когда украинец перешел в тяжелый вес в боксе. Усик победил Дерека единогласным решением судей.

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"Я поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в следующем реванше", – заявил Чисора в комментарии vRINGe.com.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.