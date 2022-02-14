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понедельник, 14 февраля 2022 16:40

Джошуа узнал, как победить Усика

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Джошуа узнал, как победить Усика
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа должен быть агрессивным в ринге во время реванша против украинца Александра Усика.

Британский боксер Джо Джойс дал совет своему соотечественнику. Джошуа нужно продемонстрировать во втором поединке тот бокс, который ему присущ. Если он это сделает, то возьмет реванш у соперника из Украины.

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"Джошуа нужно закусить капу и идти вперед, чтобы нокаутировать Усика. Энтони нужно побить его, используя свои преимущества в габаритах", – заявил Джойс в комментарии Boxing King Media.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса

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