Джошуа унизил российского боксера

Джошуа не считает российского боксера достойным соперником. Фото: Boxing.ru

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Джошуа рассказал, что думает о российском боксере.

"Мой бой против Уайлдера - лучший в нашем весе. Он, а не поединок с Поветкиным. Переговоры о бое с Уайлдером еще продолжаются. Я буду зол, если его не будет. Мне нужен большой бой. Я не обращаю внимания на Поветкина. Я переступлю через него. Мне нужны сильные соперники. О бое с Уайлдером - дата и место боя уже известны. За последние семь месяцев я узнал, что он хочет и чего нет в контракте на бой ", - сказал Джошуа.

Поединок Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября на лондонском стадионе Уэмбли.

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Джошуа стал последним соперником в боксерской карьере Владимира Кличко. Британец победил украинском в 11 раунде.