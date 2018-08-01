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среда, 01 августа 2018 14:33

Джошуа унизил российского боксера

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Джошуа унизил российского боксера
Джошуа не считает российского боксера достойным соперником. Фото: Boxing.ru

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Джошуа рассказал, что думает о российском боксере.

"Мой бой против Уайлдера - лучший в нашем весе. Он, а не поединок с Поветкиным. Переговоры о бое с Уайлдером еще продолжаются. Я буду зол, если его не будет. Мне нужен большой бой. Я не обращаю внимания на Поветкина. Я переступлю через него. Мне нужны сильные соперники. О бое с Уайлдером - дата и место боя уже известны. За последние семь месяцев я узнал, что он хочет и чего нет в контракте на бой ", - сказал Джошуа.

Поединок Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября на лондонском стадионе Уэмбли.

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Джошуа стал последним соперником в боксерской карьере Владимира Кличко. Британец победил украинском в 11 раунде.

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  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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