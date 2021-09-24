Джошуа рассказал, благодаря чему планирует победить Усика

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с украинцем Александром Усиком.

Британец признался, что для победы ему не обязательно нокаутировать соперника.

"Вы всегда хотите быть готовым к 12 раундам, но также вы надеетесь сделать бой короче, то есть нокаутировать оппонента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джошуа будет сложнее защищать титулы дома" - Усик

В Усика хорошая выносливость. Поэтому мы работали не только над снижением веса, но и проводили много раундов в спаррингах. А также выполняли работу на мешке, чтобы повысить выносливость.

Я уверен, что смогу перебить Усика. Нет сомнений в этом. У меня должно быть немного агрессии, а больше навыков и движения корпусом.

Очевидно, что у меня есть преимущество - это сила, я буду использовать ее. Но также я покажу свои боксерские навыки. Не стану усложнять ", - сказал Джошуа в комментарии BoxingScene.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которым владеет британец. Для Усика поединок с Энтони станет третьим после перехода в супертяжелый вес. Ранее украинец побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.