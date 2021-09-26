Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отправился в больницу после поражения Александру Усику.
Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, что есть подозрение на перелом стенок глазницы.
Боксер пройдет обследование для диагностирования возможной травмы.
В ближайшее время стороны начнут переговоры о реванше. Александр Усик заявил, что хотел бы провести бой в Киеве на "Олимпийском".
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Это было второе поражение Джошуа за карьеру. Он побеждал Владимира Кличко, но проиграл Энди Руису нокаутом.
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