Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком

Джошуа проиграл второй раз за карьеру. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа отправился в больницу после поражения Александру Усику.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал, что есть подозрение на перелом стенок глазницы.

Боксер пройдет обследование для диагностирования возможной травмы.

В ближайшее время стороны начнут переговоры о реванше. Александр Усик заявил, что хотел бы провести бой в Киеве на "Олимпийском".

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Это было второе поражение Джошуа за карьеру. Он побеждал Владимира Кличко, но проиграл Энди Руису нокаутом.