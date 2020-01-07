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среда, 08 января 2020 10:14

Джошуа может отдать один из чемпионских поясов Усику

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Джошуа может отдать один из чемпионских поясов Усику
Еще никогда в своей карьере Александр Усик не получал чепионский пояс без боя

Александр Усик может стать обладателем титула WBO без боя против действующего чемпиона Джошуа. Это произойдет, если Джошуа откажется защищать титул против украинца, являющегося официальным претендентом.

Специализированный портал World Boxing News сообщает, что в следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева. Об этом пишет 24tv.ua

Таким образом, титул WBO станет вакантным и перейдет в руки Усика. Дело в том, что Усик и Джошуа связаны с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Чтобы не отдавать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Усик.

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Зато Джошуа после защиты титула IBF должен встретиться с победителем реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

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08
января

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