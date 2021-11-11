"Джошуа хочет побить Усика в реванше" - промоутер

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа планирует избить Александра Усика в реванше.

Промоутер британца Эдди Хирн рассказал о подготовке подопечного ко второму поединку с Усиком.

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"Все, что я слышу от Джошуа, говорит о том, что он ужасно хочет победить и побить Усика. Я не слышал от него ничего подобного перед их первым сражением. Он злой, и это хорошо.

Роберт Маккракен (бывший тренер Джошуа. - Gazeta.ua ) - больше чем тренер для Эй-Джея. Он друг, наставник, советник. Я думаю, что смена обстановки пойдет на пользу Энтони. Думаю, его освежил и обновил недавний приезд в Америку, - рассказал промоутер в комментарии Independent.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.