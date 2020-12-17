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Джошуа готов отдать чемпионский пояс Усику, чтобы боксировать с Фьюри

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Джошуа готов отдать чемпионский пояс Усику, чтобы боксировать с Фьюри
Александр Усик может получить чемпионский пояс без боя. Фото: УНИАН

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов отдать чемпионский пояс WBO украинцу Александру Усику.

Британец не хочет проводить обязательную защиту этого титула против Усика, а настроен на бой против Тайсоном Фьюри, сообщает Boxing Scene.

Джошуа и чемпион мира по версии WBC Фьюри хотят, чтобы на кону их поединка было звание абсолютного чемпиона мира. Для этого нужно, чтобы на кону, кроме поясов WBC, WBA, IBF, был еще и WBO.

Но на пути стоит Усик, который требует проведения боя с Джошуа. Сторона британского боксера готова отказаться от одного из своих титулов, чтобы провести бой против Фьюри.

"Нам плевать. Мы освободим пояс, если понадобится. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой был за звание абсолютного чемпиона. Это не проблема, все этого хотят. Вы увидите этот бой в следующем году", - сказал промоутер британца Эдди Хирн

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Бой Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри запланирован на 1-ю половину 2021-го.

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