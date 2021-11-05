"Джошуа бесит, что его списали со счетов перед боем с Усиком" - Белью

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира по супертяжелым категориям Энтони Джошуа до сих пор не может пережить поражение от Александра Усика.

Британского боксера списали со счетов после поражения с Джошуа, считает бывший чемпион мира Тони Белью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промоутер Джошуа считает Усика лучшим боксером современности

"Джошуа чувствует, будто весь мир настроен против него. Его бесит, что все уже списали его со счетов перед реваншем с Усиком.

Думаю, Энтони горит желанием доказать свой уровень.

Относительно возможного нового тренера - Джошуа должен сам решить, что делать дальше. Он принимает решение, это его карьера", - сказал Белью в комментарии Boxingnews 24.

Тони Белью - британский боксер-профессионал. Чемпион Европы по версии EBU, чемпион мира по версии WBC (2016 - 2017 гг.) в первом тяжелом весе. Проиграл Александру Усику в 2018 году. Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.