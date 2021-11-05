"Джошуа бесит, что его списали со счетов перед боем с Усиком" - Белью

Бывший чемпион мира по супертяжелым категориям Энтони Джошуа до сих пор не может пережить поражение от Александра Усика.
Британского боксера списали со счетов после поражения с Джошуа, считает бывший чемпион мира Тони Белью.
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"Джошуа чувствует, будто весь мир настроен против него. Его бесит, что все уже списали его со счетов перед реваншем с Усиком.
Думаю, Энтони горит желанием доказать свой уровень.
Относительно возможного нового тренера - Джошуа должен сам решить, что делать дальше. Он принимает решение, это его карьера", - сказал Белью в комментарии Boxingnews 24.
Тони Белью - британский боксер-профессионал. Чемпион Европы по версии EBU, чемпион мира по версии WBC (2016 - 2017 гг.) в первом тяжелом весе. Проиграл Александру Усику в 2018 году.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.
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