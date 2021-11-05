"Джошуа бесит, что его списали со счетов перед боем с Усиком" - Белью

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 396
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3033
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 999
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 504
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10062
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7227
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3249
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3231
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 675
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
"Выпил меньше бутылки" - экс-игрок сборной Украины объяснил, почему пьяным сел за руль
"Выпил меньше бутылки" - экс-игрок сборной Украины объяснил, почему пьяным сел за руль
Украденный гол Зубкова: результаты матчей Лиги Европы
Украденный гол Зубкова: результаты матчей Лиги Европы
Моуриньо во второй раз не смог победить "Буде-Глимт"
Моуриньо во второй раз не смог победить "Буде-Глимт"
Фанаты бразильского клуба разбили систему ВАР после отмененного мяча
Фанаты бразильского клуба разбили систему ВАР после отмененного мяча
Иранский вечер в Запорожье - "Заря" вырвала победу в ЦСКА
Иранский вечер в Запорожье - "Заря" вырвала победу в ЦСКА
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 5751
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 612
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 981
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6741
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4122
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 54
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
пятница, 05 ноября 2021 18:35

"Джошуа бесит, что его списали со счетов перед боем с Усиком" - Белью

  Комментировать
&quot;Джошуа бесит, что его списали со счетов перед боем с Усиком&quot; - Белью
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира по супертяжелым категориям Энтони Джошуа до сих пор не может пережить поражение от Александра Усика.

Британского боксера списали со счетов после поражения с Джошуа, считает бывший чемпион мира Тони Белью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промоутер Джошуа считает Усика лучшим боксером современности

"Джошуа чувствует, будто весь мир настроен против него. Его бесит, что все уже списали его со счетов перед реваншем с Усиком.

Думаю, Энтони горит желанием доказать свой уровень.

Относительно возможного нового тренера - Джошуа должен сам решить, что делать дальше. Он принимает решение, это его карьера", - сказал Белью в комментарии Boxingnews 24.

Тони Белью - британский боксер-профессионал. Чемпион Европы по версии EBU, чемпион мира по версии WBC (2016 - 2017 гг.) в первом тяжелом весе. Проиграл Александру Усику в 2018 году.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Джошуа бесит, что его списали со счетов перед боем с Усиком" - Белью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 22653
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 19783
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 10062
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9918
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7659
Спорт
Легендарный украинский форвард из Москвы заговорил о любви к Украине
Легендарный украинский форвард из Москвы заговорил о любви к Украине Просмотров: 981
"Выпил меньше бутылки" - экс-игрок сборной Украины объяснил, почему пьяным сел за руль
"Выпил меньше бутылки" - экс-игрок сборной Украины объяснил, почему пьяным сел за руль
 Просмотров: 666
"Аль-Садд" официально отпустил Хави в "Барселону"
"Аль-Садд" официально отпустил Хави в "Барселону" Просмотров: 90
Дорогой Тайсона и Марлоса. "Шахтер" хочет купить лидера "Металлиста"
Дорогой Тайсона и Марлоса. "Шахтер" хочет купить лидера "Металлиста" Просмотров: 1116
Украина хочет провести Евро-2025
Украина хочет провести Евро-2025 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
3
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 349
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть