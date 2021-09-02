Джоковича второй раз подряд могут дисквалифицировать с US Open

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1134
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 450
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2340
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1773
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9289
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2727
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 999
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 405
Фото
Все фото
8
5
26
5
5
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Видео
Все видео
Роналду стал мировым рекордсменом
Роналду стал мировым рекордсменом
Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном
Показали, как Украина не удержала победу с Казахстаном
Почему новый тренер сборной Украины провалил дебютный матч
Почему новый тренер сборной Украины провалил дебютный матч
Ярмоленко отрекся от русского языка
Ярмоленко отрекся от русского языка
В Бразилии во время матча обрушилась крыша стадиона
В Бразилии во время матча обрушилась крыша стадиона
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 351
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 936
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1935
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 891
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 15:42

Джоковича второй раз подряд могут дисквалифицировать с US Open

  Комментировать
Джоковича второй раз подряд могут дисквалифицировать с US Open
Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат США по теннису.

Серб помогал соотечественнице Ольге Данилович, которая снялась с турнира из-за коронавируса.

"Снятие Ольги объяснили" медицинскими причинами". Пока неясно, но так же объясняли снятие Жиля Симона - он контактировал с зараженным коронавирусом. Конечно, мы сразу заволновались - а как это может повлиять на календарный "Шлем"? Ведь Новак - ментор Данилович, помогает ей во многом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Операция на колене - 40-летний Федерер заявил о завершении сезона

Напомню: игроков дисквалифицируют за контакт с зараженным ковидом, если эти игроки не вакцинированы. И только при этом условии. Данилович говорит, что у нее вирус - не ковид. В любом случае ужасная ситуация для Ольги, которая должна была провести свой главный матч. Надеюсь, ничего серьезного.

А вот Новак сейчас настолько сильнее других, что антиковидные правила - главная угроза для него. Джокович настоящий профессионал, но уязвим. Если не вакцинирован, конечно.

Учитывая его исторический забег в условиях продолжающейся пандемии, опасения о дисквалификации Джоковича вполне понятны и разумны. Я знаю, как Новак близок с Данилович. Понимаете, почему эта новость может привести к эффекту домино, который закончится плохо? "- написал журналист Бен Ротерберг в Twitter.

В прошлом году Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США. Серб отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.
Действующим победителем US Open является Доминик Тим.

В текущем сезоне Джокович выиграл три "Шлема". Для "Золотого шлема" ему нужно победить в США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джоковича второй раз подряд могут дисквалифицировать с US Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 20098
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9289
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 9261
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8299
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5625
Спорт
"Динамо" избавилось от сына Хацкевича
"Динамо" избавилось от сына Хацкевича
Украина одержала еще четыре медали на Параолимпиаде
Украина одержала еще четыре медали на Параолимпиаде Просмотров: 144
Стало известно, за сколько "Динамо" продало Жерсона Родригеса
Стало известно, за сколько "Динамо" продало Жерсона Родригеса Просмотров: 378
Крипак принес Украине 20-е "золото" на Параолимпиаде
Крипак принес Украине 20-е "золото" на Параолимпиаде Просмотров: 333
Мерешко одержала пятую медаль на Параолимпиаде
Мерешко одержала пятую медаль на Параолимпиаде Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 288
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть