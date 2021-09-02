Джоковича второй раз подряд могут дисквалифицировать с US Open

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат США по теннису.

Серб помогал соотечественнице Ольге Данилович, которая снялась с турнира из-за коронавируса.

"Снятие Ольги объяснили" медицинскими причинами". Пока неясно, но так же объясняли снятие Жиля Симона - он контактировал с зараженным коронавирусом. Конечно, мы сразу заволновались - а как это может повлиять на календарный "Шлем"? Ведь Новак - ментор Данилович, помогает ей во многом.

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Напомню: игроков дисквалифицируют за контакт с зараженным ковидом, если эти игроки не вакцинированы. И только при этом условии. Данилович говорит, что у нее вирус - не ковид. В любом случае ужасная ситуация для Ольги, которая должна была провести свой главный матч. Надеюсь, ничего серьезного.

А вот Новак сейчас настолько сильнее других, что антиковидные правила - главная угроза для него. Джокович настоящий профессионал, но уязвим. Если не вакцинирован, конечно.

Учитывая его исторический забег в условиях продолжающейся пандемии, опасения о дисквалификации Джоковича вполне понятны и разумны. Я знаю, как Новак близок с Данилович. Понимаете, почему эта новость может привести к эффекту домино, который закончится плохо? "- написал журналист Бен Ротерберг в Twitter.

В прошлом году Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США. Серб отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

Действующим победителем US Open является Доминик Тим. В текущем сезоне Джокович выиграл три "Шлема". Для "Золотого шлема" ему нужно победить в США.