Джокович выступил с заявлением в Австралии

Джоковича все еще могут депортировать.Фото: Reuters

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" и первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с заявлением, после того как выиграл дело в суде Австралии. Напомним, суд постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в страну.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. По-прежнему сосредоточен на этом.

Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами. Сейчас не могу сказать больше. Но спасибо, что вы были со мной все это время и вдохновляли меня оставаться сильным", - написал Джокович в Instagram.

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Эпопея с недопуском Джоковича длится несколько дней. Теннисиста всё ещё могут депортировать из Австралии, несмотря на победу в суде. Такое право есть у министра иммиграции.