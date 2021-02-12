Джокович рискует покинуть Australian Open

1-я ракетка мира Новак Джокович рискует досрочно покинуть Открытый чемпионат Австралии по теннису.
В матче 3-го круга серб обыграл американца Тейлора Фритца.
Ничего не предвещало беды: серб спокойно вел 2:0 по сетам и готовился к легкой победы.
Но в 3-й партии Новак поскользнулся и схватился за бедро. Через некоторое время Джокович попросил помощи врачей, а его игра заметно ухудшилась. Движения серба стали гораздо скованы: он не успевал за мячами и отдал 2 сета подряд.
"У меня надрыв мышцы. Так что я не знаю, смогу ли восстановиться менее чем за 2 дня.
Не знаю, выйду ли я на корт", - цитирует Джоковича "Евроспорт".
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В матче 1/8 финала Новак Джокович должен сыграть с канадцем Милошем Раоничем.
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