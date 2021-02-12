Джокович рискует покинуть Australian Open

Новак Джокович рискует не защитить свой титул. Фото: Gettyimages.com

1-я ракетка мира Новак Джокович рискует досрочно покинуть Открытый чемпионат Австралии по теннису.

В матче 3-го круга серб обыграл американца Тейлора Фритца.

Ничего не предвещало беды: серб спокойно вел 2:0 по сетам и готовился к легкой победы.

Но в 3-й партии Новак поскользнулся и схватился за бедро. Через некоторое время Джокович попросил помощи врачей, а его игра заметно ухудшилась. Движения серба стали гораздо скованы: он не успевал за мячами и отдал 2 сета подряд.

"У меня надрыв мышцы. Так что я не знаю, смогу ли восстановиться менее чем за 2 дня.

Не знаю, выйду ли я на корт", - цитирует Джоковича "Евроспорт".

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В матче 1/8 финала Новак Джокович должен сыграть с канадцем Милошем Раоничем.