Победительница Australian Open не сможет защитить титул

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису 22-летняя София Кенин не смогла защитить свой титул.
Во 2-м круге турнира американка проиграла представительнице Эстонии Каи Канели - 6:3, 6:2.
Если еще в 1-й партий Кенин пыталась сопротивляться, то 2-й сет прошел почти без борьбы.
В прошлом году София в финале Australian Open победила испанку Гарбинье Мугурусу. В Австралии она выиграла свой пока единственный титул турниров Большого шлема в карьере.
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11 февраля свой матч 2-го круга Australian Open проведет Элина Свитолина. Соперницей украинки будет Кори Гауфф с США.
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