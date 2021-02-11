Победительница Australian Open не сможет защитить титул

София Кенин прошлом году выиграла Australian Open. Фото: Reuters

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису 22-летняя София Кенин не смогла защитить свой титул.

Во 2-м круге турнира американка проиграла представительнице Эстонии Каи Канели - 6:3, 6:2.

Если еще в 1-й партий Кенин пыталась сопротивляться, то 2-й сет прошел почти без борьбы.

В прошлом году София в финале Australian Open победила испанку Гарбинье Мугурусу. В Австралии она выиграла свой пока единственный титул турниров Большого шлема в карьере.

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11 февраля свой матч 2-го круга Australian Open проведет Элина Свитолина. Соперницей украинки будет Кори Гауфф с США.