Australian Open выиграла американка

София Кенин выиграла турнир в 21 год. ФОТО: с открытых источников

Четырнадцатая ракетка мира американка Софья Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2020. В трёх партиях финального матча 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. В активе Кенин 2 эйса и реализация 5 брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Двойных ошибок американка избежала. 26-летняя Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12. Сообщает "Телеграф".

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Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистки её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера Софьи.