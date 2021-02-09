Свитолина с победы начала Australian Open

Лидер сборной Украины Элина Свитолина с победы начала Открытый чемпионат Австралии по теннису.
В 1-м круге турнира украинка победила представительницу Чехии Марию Боузкову - 6:3, 7:6.
В начале игры чешка довольно много ошибалась в простых ситуациях, что позволило украинке повести в счете.
2-я партия прошла в упорной борьбе. Благодаря характеру Элина смогла дожать соперницу.
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В следующем раунде Свитолина сыграет против американки Кори Гауфф.
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