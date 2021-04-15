Новак Джокович потерпел первое поражение в сезоне

Парвая ракетка мира Новак Джокович вылетел из турнира в TP Tour Masters 1000 в Монте-Карло.

Серб проиграл в 3-м круге британцу Даниэлю Эвансу - 4:6, 5:7.

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Обе партии прошли в равной борьбе. Британец в решающий момент проявлял характер и вырывал победы в обоих сетах.

Это была 1-я очная встреча теннисистов. Матч продолжался 2 ч. и 8 мин. Для Новака поражение стало 1-м в текущем сезоне.

В 1/4 финала Эванс сыграет против бельгийца Давида Гоффа, который в 2 сетах победил Александра Зверева из Германии. Новак Джокович последним из теннисистов топ-10 потерпел поражение в сезоне.