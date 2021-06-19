Джокович показал сына теннисиста

Джокович готовится к Уимблдону. Фото: Reuters

19-кратный чемпион "Больших шлемов" Новак Джокович приступил к тренировкам на траве. На следующей неделе серб примет участие в турнире на Мальорке, но только в паре.

Джокович уже прибыл в Испанию. Он пришел на корт со словами: "Боже мой, трава. Приятные ощущения".

Джокович поиграл с шестилетним сыном Стефаном.

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Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале он одолел грека Циципаса в пяти сетах. "Ролан Гаррос" серб покорил во второй раз в карьере.