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воскресенье, 20 июня 2021 06:11

Джокович показал сына теннисиста

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Джокович показал сына теннисиста
Джокович готовится к Уимблдону. Фото: Reuters

19-кратный чемпион "Больших шлемов" Новак Джокович приступил к тренировкам на траве. На следующей неделе серб примет участие в турнире на Мальорке, но только в паре.

Джокович уже прибыл в Испанию. Он пришел на корт со словами: "Боже мой, трава. Приятные ощущения".

Джокович поиграл с шестилетним сыном Стефаном.

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Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале он одолел грека Циципаса в пяти сетах. "Ролан Гаррос" серб покорил во второй раз в карьере.

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