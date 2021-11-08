Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович выиграл турнир в Париже.
В финале серб одолел Даниила Медведева из России – 4:6, 6:3, 6:3.
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Финальный матч в Париже длился более 2 часов. Медведев благодаря двум брейкам взял первый сет. Во второй партии Джоковичу оказалось достаточно одного брейка, чтобы сравнять счет.
В решающем сете Джокович вел 5:2 и едва не позволил россиянину совершить камбэк. Серб реализовал первый же матч-пойнт и одержал победу.
Джокович выиграл свой 37-й "Мастерс". По этому показателю серб обошел испанца Рафаэля Надаля, у которого 36 титулов. Роджер Федерер одержал 28 побед.
Тур ATP "Мастерс" 1000 – серия девяти теннисных турниров. По престижности турниры серии "Мастерс" уступают только "Грен Слэмам" и Финалу ATP.
Джокович и Медведев встретились в третий раз в 2021 году. Все поединки между теннисистами прошли в финалах. Новак обыграл россиянина в финале Australian Open, после чего Даниил отомстил на US Open и не позволил Джоковичу собрать сезонный "Грэнд Слэм".
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