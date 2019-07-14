Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Джокович висел на волоске в пятом сете

Серб Новак Джокович победил швейцарца Роджера Федерера в финале "Уимблдона" в пятичасовом противостоянии со счетом – 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.

Последний сет теннисисты играли больше двух часов.

Джокович все время был впереди кроме одного момента, когда при счете 9:9 вперед вышел Федерер.

В итоге серб выиграл в изнурительнейшем поединке.

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В июне Джокович играл в финале Роллан Гаррос, но проиграл австрийцу Доминику Тиму.