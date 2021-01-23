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суббота, 23 января 2021 15:14

Джима упала на четвертом круге гонки с масстарта

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Джима упала на четвертом круге гонки с масстарта
Симон не дала себя обойти Ханне Эберг. Фото АР

Десятое место в биатлонной гонке с массового старта завоевала украинка Юлия Джима. Соревнования состоялись сегодня в итальянской Антерсельве.

Победу праздновала француженка Жулия Симон, второй была шведка Ханна Эберг, а третьей - Лиза Хаусер с Австрии.

Юлия Джима долго шла среди лидеров. После третьей стрельбы украинка была восьмой с абсолютным нулем в стрельбе. Однако перед подходом к последнему огневому рубежу Юлия упала, а после этого еще и не закрыла последнюю мишень.

Из стрельбища Джима пошла четырнадцатой, но на финише была десятой, обогнав нескольких соперниц.

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Через час в Антерсельве состоится мужская эстафета.

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