Джима попала в первую десятку на этапе Кубка мира по биатлону

Юлия Джима допустила только один промах. Фото: biathlon.com.ua

В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в немецком Оберхофе состоялся женский спринт.

Выиграла этап норвежка Тирил Екгофф. Шведка Ханна Эберг пришла второй, австрийка Лиза Хаузер стала третьей.

Украина в гонке представляли Екатерина Бех, Дарья Блашка, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Лучшей из украинок стала Джима, занявшая 10 место. Юля с одним промахом на стрельбе стоя проиграла победительнице более минуты.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону среди женщин состоится 9-го января.