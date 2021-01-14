Джима и Семеренко попали в топ-30 на этапе Кубка мира по биатлону

Юлия Джима была лучшей среди украинок. Фото: REUTERS

В немецком Оберхофе состоялся женский спринт в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.

В гонке участвовали 4 украинские биатлонистки. Само высокое место среди украинок заняла Юлия Джима - 24-е. Валентина Семеренко заняла 28-е место.

Дарья Блашко снялась из гонки перед стартом из-за состояния здоровья.

Победу в спринте одержала норвежка Тирил Екгофф. Итальянка Доретея Вирер и австрийка Лиза-Тереза Хаузер соответственно заняли 2-е и 3-е места.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 15 января.