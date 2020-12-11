Джима и Блашко финишировали в топ-25 на этапе Кубка мира по биатлону

Юлия Джима стала лучшей среди украинок. Фото: Укринформ

В австрийском Хохфильцене состоялся женский спринт в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.

Победу одержала белорусская биатлонистка Динара Алымбекова, для нее эта победа стала 1-й в сезоне.

Норвежка Тирил Екгофф пришла 2-й, немка Франциска Пройсс стала 3-й.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая с одним промахом пришла 22-й. На 24-м месте еще одна Украинка Дарья Блашко.

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На следующем этапе Кубка мира по биатлону 12 декабря женщины побегут эстафету.