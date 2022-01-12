"Дженоа" определил кандидатов на замену Шевченко

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Аутсайдер Серии А "Дженоа" ищет потенциальную замену наставнику команды 45-летнему Андрею Шевченко.

"Грифоны" рассматривают четыре кандидата в замену бывшему тренеру сборной Украины, сообщает Calciomercato.

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Среди кандидатов - два предыдущих тренера "Дженоа", Давиде Баллардини и Роландо Маран. Задача их приглашения упрощает тот факт, что они остаются на контракте у "Дженоа".

Также среди кандидатов - немец Бруно Лаббадия и венгр Пал Дардаи. Предыдущим местом работы обоих специалистов была берлинская "Герта".

13 января "Дженоа" проведет кубковый матч против "Милана". В турнирной таблице команда Андрея Шевченко занимает 19 место и находится в зоне вылета. Следующим соперником "грифонов" в Серии А будет "Фиорентина". Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Под руководством украинского тренера команда одержала одну победу, трижды сыграла в ничью и шесть раз проиграла.