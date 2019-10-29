Двух игроков Серии А дисквалифицировали за богохульство

Дисциплинарный комитет Серии А наказал капитана "Сассуоло" Франческо Маньянелли и хавбека "Пармы" Маттео Скоццарелла дисквалификацией на один матч за богохульство. Об этом пишет "Футбол 24"

Инциденты произошли в матчах 9-го тура Серии А между "Интером" и "Пармой" (2: 2) и "Вероной" и "Сассуоло" (0: 1). В ходе этих встреч Скоццарелла и Маньянелли позволяли себе богохульные высказывания. В частности, они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.

Это уже не первый подобный случай в итальянском чемпионате. В прошлом сезоне за богохульство был наказан хавбек "Удинезе" Роландо Мандрагора.

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Лидер Серии А "Ювентус", который в 9 матчах набрал 23 очка. "Интер" отстает от туринцев на одно очко. Замыкает тройку команда Малиновского "Аталанта", которая получила 20 очков.