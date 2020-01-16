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четверг, 16 января 2020 17:18

Двое украинцев финишировали в топ-10 в спринте на Кубке мира по биатлону

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Двое украинцев финишировали в топ-10 в спринте на Кубке мира по биатлону
Артем Прима финишировал на 8 позиции. Фото: biathlon.com.ua

На этапе Кубка мира по биатлону в спринте первое место завоевал опытный француз Мартен Фуркад. Биатлонист финишировал с результатом 22: 41,5.

На второй позиции оказался соотечественник Фуркада - Кентен Фийон Майи. Третьим завершил гонку немец Бенедикт Долль.

Украинский биатлонист Артем Прима финишировал восьмым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Украинец безошибочно закрыл обе мишени и завершил гонку с отставанием от лидера в 27,3 секунды.

Отличный результат показал и Дмитрий Подручный. Капитан национальной сборной занял десятое место, чисто отработав на огневых рубежах сообщает "Спортарена"

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17 января в 15:30 по киевскому времени этап в Рупольдинге продолжится женской эстафетой.

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