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суббота, 04 января 2020 23:32

Двое российских спортсменов приняли украинское гражданство

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Двое российских спортсменов приняли украинское гражданство
Российские спортсмены приняли украинское гражданство. Фото: Цензор

Российские хоккеисты Олег Петров и Сергей Афанасьев приняли украинское гражданство.

Оба будут выступать за сборную Украины, сообщается на официальной странице в Facebook хоккейного клуба "Днепр" (Херсон).

27-летний Петров выступает на позиции вратаря, 26-летний Афанасьев действует в обороне. Оба выступают за "Днепр". Петров уже выступал за сборную Украины на одном из международных турниров.

Петров также выступал за "Сибирских снайперов" (Новосибирск), "Белых Медведей" (Челябинск), "Трактор" (Челябинск), "Ариаду" (Волжск), "Алматы", "Генералов" (Киев) и "Кременчуг". Афанасьев поиграл за "Сарыарку" (Караганда), "Беркут" (Караганда), "Снежных Барсов" (Астана), "Генералов" (Киев) и "Стяуа" (Бухарест).

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Ранее сообщалось, что российский велосипедист, выходец из Крыма Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного препарата мельдония.

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