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среда, 31 июля 2019 10:02

Двое динамовцев попали в ТОП-50 молодых игроков по версии УЕФА

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Двое динамовцев попали в ТОП-50 молодых игроков по версии УЕФА
Динис Попов (слева) мечтает о сборной Украины, а Георгий Цитаишвили не определился, на ком остановить выбор – Украине или Грузии

Официальный сайт УЕФА составил подборку молодых игроков до 21 года, которые могут "выстрелить" в новом сезоне. В перечне и 2 игрока киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Денис Попов и Георгий Цитаишвили.

Попова на сайте УЕФА характеризуют как "надежного центрального защитника, специалиста по отбору". И напоминают, что на Кубке мира по футболу U-20 игрок забил 3 гола, и все - головой. Об этом пишет "Футбол-24".

О успешном выступлении сборной Украины на этом турнире вспоминают, когда пишут и о Цитаишвили.

"Взрывной вингер. Лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 Украина - Южная Корея Кубка мира U-20 среди молодежи до 20 лет", - говорится в описании УЕФА.

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Оба игрока попали в заявку "Динамо" на новый сезон. Цитаишвили даже вышел на замену в матче за Суперкубок Украины, где "Динамо" обыграло "Шахтер".

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