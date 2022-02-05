Две золотые награды. Норвегия лидирует в командном зачете Олимпиады

После первого дня соревнований, сборная Норвегии лидирует в командном зачете на Олимпиаде.
У норвежцев две золотые награды.
На втором месте сборная Словении, имеющая одно "золото" и одну "бронзу".
Команды Швеции, Китая, Нидерландов делят третье место и имеют по одной золотой награде.
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Биатлон (смешанная эстафета)
1. Новерия
2. Франция
3. Олимпийский комитет России
Лыжные гонки
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Наталья Непряева (Олимпийский комитет России)
3. Тереза Штадлобер (Австрия)
Фристайл
1. Вальтер Вальберг (Швеция)
2. Микаэль Кингсбери (Канада)
3. Икума Хорисима (Япония)
Прыжки на лыжах с трамплина
1. Урша Богатай (Словения)
2. Катарина Альтхаус (Германия)
3. Ника Крижнар (Словения)
Конькобежный спорт
1. Ирэне Схаутен (Нидерланды)
2. Франческа Лоллобриджида (Италия)
3. Изабель Вайдеман (Канада)
Шорт-трек (смешанная эстафета)
1. Китай
2. Италия
3. Венгрия
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.
В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.
Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх завоевали восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.
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