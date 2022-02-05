Две золотые награды. Норвегия лидирует в командном зачете Олимпиады

После первого дня соревнований, сборная Норвегии лидирует в командном зачете на Олимпиаде.

У норвежцев две золотые награды.

На втором месте сборная Словении, имеющая одно "золото" и одну "бронзу".

Команды Швеции, Китая, Нидерландов делят третье место и имеют по одной золотой награде.

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Биатлон (смешанная эстафета)

1. Новерия

2. Франция

3. Олимпийский комитет России

Лыжные гонки

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Олимпийский комитет России)

3. Тереза ​​Штадлобер (Австрия)

Фристайл

1. Вальтер Вальберг (Швеция)

2. Микаэль Кингсбери (Канада)

3. Икума Хорисима (Япония)

Прыжки на лыжах с трамплина

1. Урша Богатай (Словения)

2. Катарина Альтхаус (Германия)

3. Ника Крижнар (Словения)

Конькобежный спорт

1. Ирэне Схаутен (Нидерланды)

2. Франческа Лоллобриджида (Италия)

3. Изабель Вайдеман (Канада)

Шорт-трек (смешанная эстафета)

1. Китай

2. Италия

3. Венгрия

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры.

В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.

Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх завоевали восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.