Две украинки снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

Мария Андрийчук. Фото: ufsf.com.ua

Украинская фигуристка Мария Андрийчук, которая должна была выступить на чемпионате Европы в Таллине, снялась с соревнований. Спортсменка сдала положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщил "Общественному Спорт" один из представителей сборной Украины. Это подтвердила и сама фигуристка, давшая разрешение на распространение информации. Также она отметила, что заболела в Эстонии, а не в Украине.

В целом, как сообщает ISU, непосредственно на турнире коронавирус обнаружили уже у шести аккредитованных лиц. Отметим, что на чемпионате спортсмены не изолированы от зрителей, медиа и других участников и посетителей соревнований.

Теперь фигуристка вынуждена отсидеть десять дней на изоляции, а затем должна повторно сдать тест. Кто из команды останется с Марией в Таллине после завершения чемпионата, спортсменка пока не знает.

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Андрийчук должна была дебютировать на чемпионате Европы после того, как на прошлой неделе с турнира снялась трехкратная чемпионка Украины Анастасия Шаботова. Лидер команды также отказалась от участия по состоянию здоровья, но заверила, что это не коронавирус.

Украина впервые в истории остается без представительницы в одиночном женском катании на чемпионате Европы. Это первый положительный тест на коронавирус среди украинских спортсменов на чемпионате.