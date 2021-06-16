Два защитника "Динамо" заинтересовали "Наполи"

Денис Попов является одним из самых больших талантов в украинского футбола. Фото: ФК "Динамо"

Итальянский "Наполи" заинтересован в двух игроках киевского "Динамо" и сборной Украины 18-летнего Ильи Забарный и 21-летнего Дениса Попова.

Скауты итальянского гранда изучают центральных защитников "Динамо" на Евро-2020/21, сообщает Аreanapoli.it.

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Забарный вызывает у "Наполи" серьезный интерес, но неаполитанцы понимают, что конкуренция за игрока может быть непростой. В частности, "Челси" уже предлагал € 12 млн, но руководство "Динамо" отдало предпочтение тому, чтобы поставить переговоры на паузу до момента окончания финальной части Евро-2020/21.

Что касается Попова, то он видится для "Наполи" более реальным вариантом для покупки, потому что его трансферная цена не превышает € 10 млн.

Илья Забарный и Денис Попов были основной парой защитников "Динамо" в прошлом сезоне. Оба футболиста находятся в составе сборной Украины на Евро-2020/21.

"Наполи" в прошлом сезоне занял пятое место в Серии А и будет играть в Лиге Европы.