Два украинца вошли в символическую сборную Канады всех времен

Майк Босси вошел во вторую тройку

Канадский телеканал TSN представил свою версию сборной Канады по хоккею всех времен. В команду были включены только хоккеисты, в разное время защищавшие цвета "Кленовых листьев".

Символическую первую тройку нападения канадской сборной составили лучший игрок Кубка Канады 1984 года Джон Тонелли, а также Легендарные Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

Уэйн Гретцки имеет украинские корни. Его бабушка была родом из Тернополя.

Во вторую тройку вошел еще один украинский хоккеист - Майк Босси (Михаил Босый), которые блистал в начале 80-ых годов в "Нью-Йорк Айлендерс".

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В первый свой сезон в НХЛ Майк Босси забросил 53 шайбы