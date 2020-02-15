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суббота, 15 февраля 2020 17:22

Два рекорда за шесть дней. Непревзойденный Дюплантис снова на высоте

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Два рекорда за шесть дней. Непревзойденный Дюплантис снова на высоте
Дюплантис сможет заставить болельщикв забыть Бубку

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, который он установил в польском городе Торунь на прошлой неделе.

На соревнованиях в Глазго 20-летнему спортсмену покорилась высота 6.18 метров, что на 1 сантиметр выше, чем предыдущий результат.

Длительное время мировой рекорд (6.15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке. В феврале 2014 года в Донецке на турнире "Звезды шеста" мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6.16 м).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый Бубка. 20-летний шведский вундеркинд установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Рекорд на открытых стадионах до сих пор принадлежит украинцу Сергею Бубке – 6 метров 14 сантиметров.

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