Два рекорда за шесть дней. Непревзойденный Дюплантис снова на высоте

Дюплантис сможет заставить болельщикв забыть Бубку

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, который он установил в польском городе Торунь на прошлой неделе.

На соревнованиях в Глазго 20-летнему спортсмену покорилась высота 6.18 метров, что на 1 сантиметр выше, чем предыдущий результат.

Длительное время мировой рекорд (6.15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке. В феврале 2014 года в Донецке на турнире "Звезды шеста" мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6.16 м).

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Рекорд на открытых стадионах до сих пор принадлежит украинцу Сергею Бубке – 6 метров 14 сантиметров.