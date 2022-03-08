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вторник, 08 марта 2022 10:27

Два полных подиума и девять медалей. Украина успешно провела четвертый день на Паралимпиаде

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В четвертый соревновательный день на Паралимпиаде-2022 в Пекине копилка сборной Украины пополнилась девятью наградами. Украинцы одержали две золотые. четыре серебряных и три бронзовых награды и два раза завоевали весь медальный подиум. Все награды украинцы завоевали в биатлоне.

Первую медаль для Украины завоевал Радь Тарас. Украинец финишировал третьим на средней дистанции сидя.

Украинки заняли весь призовой подиум в средней дистанции, стоя. Буй Ирина выиграла "золото", Александра Кононова финишировала второй, а бронзовая награда у Лищенко Людмилы.

Георгий Волчинский стал вторым на средней дистанции.

Также "серебро" в активе Оксаны Шишковой. Она соревновалась в средней дистанции среди спортсменов с нарушениям зрения.

У мужчин украинцы одержали весь медальный подиум в биатлоне в средней дистанции с нарушениями зрения. Золотую награду выиграл Лукьяненко Виталий, "бронза" у Ковалевского Анатолия, а серебряную награду одержал Суярко Дмитрий.

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Таким образом, на счету Украины уже 17 наград, семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые.

В медальном зачете наша команда пропустила вперед Китай, завоевавший уже 27 медалей.

Автор: beijing2022.cn
  Медальный зачет Паралимпиады-2022 после третьего соревновательного дня
Медальный зачет Паралимпиады-2022 после третьего соревновательного дня

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.
Сборная Украины будет соревноваться в биатлоне и лыжной гонке. Представляют нашу страну 20 спортсменов и девять спортсменов-лидеров (гайдов).

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