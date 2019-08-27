Два футболиста "Барселоны" выиграли бешеную сумму в карты

Пике оказался не только надежным защитником, но и умелым игроком в покер

Два игрока "Барселоны" Жерар Пике и Артуро Видаль выиграли крупную сумму денег в покер.

Защитник "Барселоны"Пике финишировал вторым в турнире PokerStars, который проходил в Барселоне. 32-летний центрбэк обогатился почти 353 тыс. евро, сообщает Mundo Deportivo.

Немного отстал его одноклубник - Видаль также принял участие в финальном столе и выиграл почти 135 тыс. евро, заняв 5-е место. Суммарный заработок игроков "Барселоны" составил 487,4 тыс. евро.

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"Барселона" начала сезон с поражения от "Атлетика" 0:1, но во втором туре чемпионата Италии разгромила "Бетис" 5:2.