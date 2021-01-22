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пятница, 22 января 2021 16:24

Дудченко был в шаге от медали на этапе Кубка мира по биатлону

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Дудченко был в шаге от медали на этапе Кубка мира по биатлону
Антон Дудченко был близок к медали. Фото: biathlon.com.ua

Украинец Антон Дудченко финишировал 5-м на этапе Кубка мира по биатлону.

В итальянском Антгольци в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 состоялась мужская индивидуальная гонка.

Победу в гонке одержал россиянин Александр Логинов. Норвежец Стурла Хольм Легрейд и француз Кентен Фийон-Майе заняли 2-е и 3-е места.

В гонке приняли участие 5 украинцев. Лучше среди них выступил Дудченко, который занял 5-е место. Антону не хватило 0,3 сек., чтобы выиграть бронзовые награды. Артем Прима финишировал 23-м. Артем Тищенко пришел к финишу 34-м.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону будет 23 января.

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