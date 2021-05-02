Дубль Роналду спас Пирло от отставки

Криштиано Роналду уже забил 27 мячей в чемпионате. Фото: Reuters

В матче 34-го тура Серии А "Удинезе" на своем поле принимал "Ювентус" и проиграл – 1:2. Оба мяча в гостей забил 36-летний Криштиану Роналду.

Дебют матча для "Юве" оказался шокирующим. Уже на 10-й минуте Науэль Морина приняв в штрафной мяч от Родриго Де Пауля вторым касанием точно пробил низом по центру ворот. Сообщает fanday.net

"Бьянконери" ожидаемо больше владели мячом в первом тайме, но из опасных моментов можно выделить разве что удар Уэстона Маккенни головой мимо левой штанги.

В начале второй половины встречи "Удинезе" мог удваивать счет, но Толгай Арслан не попал по воротам, пробивая из пределов вратарской площади.

Спустя 15 минут хозяева вновь имели отличную возможность отличиться, однако удару Йенса Ларсена не хватило точности.

Во втором тайме подопечные Андреа Пирло продолжали держать мяч у себя, но обострений со стороны гостей не наблюдалось.

Однако на 83-й минуте рефери назначил 11-метровый в ворота "Удинезе" за игру рукой Де Пауля. Криштиану Роналду с точки отправил мяч в ворота Симоне Скуффета. А спустя семь минут португалец оформил дубль, забив головой после того, как выпрыгнул выше всех в штрафной.

Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу "Ювентуса" со счетом 2:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Де Дзерби впервые упомянул о "Шахтере"

Туринский клуб набрал 69 очков и вернулся на третью строчку турнирной таблицы. Столько же очков и у "Аталанты", но бергамаски имеют преимущество в личных встречах. Четвертую лигочемпионскую позицию удерживает "Милан". У него тоже 69 зачетных баллов.